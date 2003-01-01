Ну, а про народ надо, прежде всего сказать, что хотя СМИ и трубят, что это по сути обращение Президента ко всему народу, но обращается он, конечно, к своей тысяче - депутатам парламента и ВИП - персонам, собравшимся в Кремле, а также к своему классу - классу имущих, который эта тысяча представляет. Ни слесарей, ни шахтеров, ни трактористов с инженерами в Кремль не зовут, но сказки для них рассказывают именно здесь.

...Реакция слушавших - это особый жанр самовыражения политиков. Перед посланием они ходят как бы не зная и не замечая, что происходит в реальной жизни. А сразу после послания вдруг изумляются, как точно Президент уловил самое - самое главное, о чем и они денно и нощно думали.

Первая полоса

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТ С Новым Годом! Последние годы были очень нелегкими для простого трудящегося народа. Мы боролись как могли за дело рабочего класса, но нам приходилось отступать. Против нас работала вся огромная машина буржуазного государства, но нас не сломили. Нас невозможно сломить! Потому, что мы знаем силу человеческого разума и духа и верим в них. Мы знаем, что наше марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Наше дело правое! далее... >>

А. Широков 75 лет разгрому фашистов под Москвой Советский народ победить было невозможно Такого история войн ещё не знала. Такого чудовищного, до последней возможности сжатия пружины вооружённой борьбы и такого сокрушительного обратного удара этой пружины с отбрасыванием далеко вспять всех её давивших. Немецко-фашистский "Тайфун" (план взятия Москвы) обрушился 30 сентября 1941 года; он бросил в направлении советской столицы 77 дивизий, насчитывавших свыше 1 млн солдат. И, казалось, что эти полчища после прорыва советской обороны под Вязьмой и Брянском уверенно движутся к цели. Ещё один напор, ещё один натиск…Уже фашистские генералы докладывали Гитлеру, что видят в бинокли башни Кремля... далее... >>

Редакция Благодарим за поддержку Редакция "Трудовой России" от всего сердца благодарит наших друзей и соратников по борьбе - тех, кто откликнувшись на наш призыв, делом и материальной поддержкой помогает РКРП и её газете. далее... >>

Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа Помоги общей борьбе Жизнь убедительно доказала, что у господ капиталистов и их буржуйской власти что-либо выпросить практически невозможно. Из них можно только вытрясти - борьбой! Помочь организации борьбы и своей газете можно перечислением средств на расчетный счёт РКРП. далее... >>

Геннадий ТУРЕЦКИЙ Сталин и наука ...А началось все с того, что после войны приняли специальное Постановление о развитии науки и образования, по которому заработная плата научных работников существенно повышалась, а ее научная составляющая основной оклад могла превышать в разы при условии эффективного выполнения НИР. А добившиеся особо выдающихся успехов поощрялись еще и Сталинскими премиями: I ст. - 100 тыс. р., II ст. - 50 тыс. и III ст. - 25 тыс. Всего отмеченных Сталинскими премиями работников науки, промышленности, транспорта и сельского хозяйства было 8 477 человек. далее... >>

РОТ ФРОНТ

Айнур КУРМАНОВ Наш долг - осуществить лозунги Жанаозена! Пять лет расстрелу рабочих в Казахстане 16 декабря исполнилось пять лет с момента расстрела митинга нефтяников города Жанаозена силами полиции и внутренних войск; это стало апогеем почти восьмимесячной забастовки, противостояния рабочих и жителей региона с работодателями и властями. Назарбаевский режим потопил выступление в крови, так как забастовка приобрела четко выраженный политический характер. Политическое сознание трудящихся поднялось тогда за эти месяцы так, как никогда ранее во весь постсоветский период. На митинге 16 декабря рабочие готовились зачитать резолюцию, где должен был прозвучать призыв к всеобщей политической забастовке с требованием отставки Назарбаева и его правительства. Поэтому режим, боясь распространения забастовки на соседние регионы, пошел на применение оружия, чтобы запугать трудящихся, не допустить формирование единого классового профсоюза и Рабочей партии. далее... >>

Хроника рабочего движения в России и в мире Следственный комитет РФ зафиксировал рост числа преступлений по статье "Невыплата заработной платы". В январе-сентябре 2016 г. их стало на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Количество возбужденных по этой статье уголовных дел в январе-сентябре увеличилось на 85,6% и составило 1 тыс. 214. В суды направлено 494 уголовных дела в отношении 505 обвиняемых. Сообщается, что в ходе предварительного следствия и доследственных проверок потерпевшим возмещено более 2,2 млрд руб. далее... >>

Общество

Александр МАЙСУРЯН "Булкохрусты" не унимаются В очередной раз (после провала попыток переименовать метро "Войковская" и повесить доску барону Маннергейму) российские власти решили приоткрыть свою маску и показать, что "изнутри" они ровным счётом ничем не отличаются от взбесившихся майданных скакунов на Украине. Государственная Дума России проголосовала за переименование города Тутаев Ярославской области. В годы революции его назвали в честь рядового красноармейца-героя, а теперь он должен будет именоваться "Романов-Борисоглебск". Как и следовало ожидать, выше всех в Госдуме подпрыгнул вождь либеральных демократов В. Жириновский, который заявил, что "исторические названия" надо возвратить всем (!) населённым пунктам страны. Неплохо прыгала и "Единая Россия", поддержавшая законопроект... далее... >>

Андрей ПОЛУНИН В Китае Улюкаев схлопотал бы четыре "вышки" Басманный районный суд Москвы санкционировал домашний арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки на $ 2 млн. Позже СМИ сообщили, что оперативная разработка на предмет коррупции велась в отношении еще нескольких высокопоставленных чиновников, и в деле экс-министра могут фигурировать до восьми человек. Впрочем, если это начало кампании по чистке рядов от коррупционеров, суровостью она явно не отличается. Правосудие не стало настаивать на помещении Улюкаева в СИЗО. До 15 января 2017 года экс-министр будет находиться со своей семьей, в квартире элитного жилого корпуса "Золотые ключи-2"... далее... >>

Александр БОРИН Любовь и ненависть бушуют у них В ежедневном потоке информации промелькнуло: "В Санкт-Петербурге вновь облили краской граффити с изображением комбата "Спарты", известного как Моторола (после первого такого инцидента рисунок был восстановлен). Кроме того, на этот раз также испортили нарисованное неподалеку граффити дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову, убитому 10 июля боевиками". Знаки нашей памяти. Памятники, скульптуры, мемориальные доски, картины, изображения на стенах... На поверку, совсем не статичными и безмолвными они оказываются. Возле них бушуют страсти, они притягивают к себе любовь одних и ненависть других. далее... >>

Владимир БУШИН Проверьте депутатшу на предмет психического здоровья Обращение фронтовика к прокурору На выборах 18 сентября этого года по списку "Единой России" в Государственную Думу РФ прошла Н.В. Поклонская, на день выборов - прокурор Крымской республики. Вы знаете её. 11 апреля 2014 года Вы лично вручили ей удостоверение сотрудника прокуратуры РФ. Какое она произвела на Вас впечатление? Не показалась ли в некотором смысле полоумной? У меня даже без личного знакомства, а только по некоторым её заявлениям и поступкам, сложилось твердое убеждение: мадам не в своем уме. Интересные соображения о её личности высказал кандидат психологических наук и доцент кафедры политической психологии Ленинградского университета Александр Конфисахор... далее... >>

Мракобесие

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС Что искал "коммунист" Зюганов в Соборе То, что официально объявленный коммунистом №1 Геннадий Андреевич Зюганов по своим убеждениям не коммунист вовсе, а его КПРФ вовсе не коммунистическая партия, широко известно. Если быть совсем кратким, то на вопрос: что мы имеем против Зюганова и КПРФ, ответ будет столь же кратким: только одно - мы против того, чтобы они называли себя коммунистами, тем более клялись в верности идеям Октября в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции... далее... >>

Их нравы

Один пятисот стоит Или "конкурентный на рынке" Страшнов ...По итогам работы "Почты" за предыдущий период в 2015 году менеджеру выплатили 95 миллионов рублей в качестве премии. Подчеркивается, что все сведения насчёт оплаты генерального подтверждены справками и представлены в аппарат правительства. А понадобились все эти справки, заявления и срочные сообщения в связи с информацией в СМИ, что зарплата главного российского почтовика превышает 500 средних зарплат его работников. В 2016 году, по прогнозу компании, средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 тысяч рублей в месяц. Таким образом, зарплата гендиректора "Почты" составит 10 миллионов рублей в месяц, или 120 миллионов рублей в год... далее... >>

Прочие материалы номера

Оксана СНЕГИРЬ Когда правит реакция, общество тупеет Когда побеждает реакция, общество массово глупеет. Ведь чтобы увековечить свою власть, реакционным силам нужно расправиться с прогрессивными общественными целями, со стремлением людей к свободе и справедливости. Надо внушить массам, что существующий порядок, построенный на эксплуатации и угнетении, - справедлив, единственно возможен и вечен, что повиновение этому порядку - их главный долг. Что для этого надо сделать? Отучить мыслить. И реакция объявляет крестовый поход против науки и знания... далее... >>

А. Карамазенко Во всём виноват белый медведь Трампа выбрали! Как такое могло случиться, никто не понимает. Например, у нас на Украине политики и эксперты буквально с ума посходили — то так объяснят, то эдак, а всё равно никак не доходит. Правда, потом сообразили - это Путин всё устроил. Но почему ЦРУ с ФБР не препятствовали? А Обама куда смотрел?.. далее... >>

А.М. Гордись доверием "жабы"! И руку кормящую не кусай Интересно, многие ли из тех, кто высказывается сейчас в поддержку или в осуждение недавнего выступления Константина Райкина "против цензуры", смотрели спектакли его театра "Сатирикон"? Ну, вот я имел такое удовольствие. Правда, не сейчас, а ещё в 90-е годы. Что меня поразило: насколько этот театр заточен на своего целевого зрителя, на его ценности и вкусы. А зрителем этим являлись те самые, появившиеся "новые русские". На спектаклях Райкина сидела откровенная новая русская буржуазия... далее... >>

Юмор

Новогодние смешинки В Госдуме предложили запретить курение лёгких наркотиков. Верно, пора вести себя по-взрослому. Теперь хоть понятно, откуда берется в России такая прорва безумных законов. далее... >>

Юбилей

Александр СТАВИЦКИЙ Мы узнали - "Есть такая партия!" Чтобы понять, чем было для коммунистов нашей страны создание Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в ноябре 1991 года, нужно мысленно вернуться в душную, давящую обстановку контрреволюции августа того года. Нынешним кремлёвским обличителям истеричных майданов нацистов на Украине неплохо бы начинать с себя. Взглянуть на тех, кто у нас раздувал фашистский шабаш после провала злосчастного ГКЧП. Шабаш, столь же густо замешанный на антикоммунизме и антисоветизме. далее... >>

Памяти товарища

Виктор ТЮЛЬКИН Печальная весть Центральный Комитет Российской коммунистической рабочей партии и редакция "Трудовой России" с глубоким прискорбием извещают, что 7 декабря 2016г. скоропостижно скончался Ответственный секретарь партийной газеты "Трудовая Россия" Анатолий Евгеньевич Владимиров. далее... >>

Мы не сбежим из-под огня! Анатолию Евгеньевичу Владимирову от товарищей по борьбе Он появился в РКРП где-то в начале 2000-х годов, был другом нашего товарища, сам стал товарищем, затем союзником и соратником. Когда заболел ответственный секретарь "Трудовой России" В.Г. Кузьмин, Анатолий Евгеньевич, к тому времени накрепко сдружившийся с Глебычем, вдруг, неожиданно предложил свою помощь, хотя никогда до этого версткой и производством газет не занимался. Кандидат физико-математических наук легко освоил технологию верстки и быстро вошел в общую работу. Владимиров уже был вполне сложившимся человеком с огромным жизненным опытом научной и преподавательской работы, организации крупного бизнеса, уроков сфабрикованного дела и пребывания в застенках ФСБ... далее... >>

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